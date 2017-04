‘Overwinningen ADO werken als doping’

Door Wietse Dijkstra

,,Als je wint, dan voel je geen vermoeidheid’’, aldus Groenendijk. ,,Ik heb natuurlijk aan al die gasten gevraagd ‘hoe staan we ervoor?’ Ook aan de wat oudere jongens. Maar er is er niet één die zegt ‘trainer, ik even niet.’ Dat is een goed teken. Dat komt door de overwinningen die we de laatste weken behalen. Dat werkt als doping. Je gaat de vermoeidheid pas voelen als je iedere week een pak slaag krijgt. Nu hoor ik niemand klagen.’’

ADO gaat op eigen veld voor de volle winst. ,,Je kan nu zeggen ‘de week is al geslaagd met zes punten’, maar zo praten wij niet. Iedere wedstrijd biedt winstkansen. Als je dat voor elkaar zou kunnen, krijgen is dat geweldig, maar het zal weer niet vanzelf gaan. Het vraagt om een inspanning van de hele groep.’’

Groenendijk is overtuigd dat de selectie van ADO sterk genoeg is om voor de derde keer in een week tijd het maximale te presteren. ,,De jongens die erin komen zijn ook allemaal gretig en willen graag. Ze staan echt te trappelen. Dat is goed om te zien. Ook morgen zullen we goed in gaten houden wie wel en wie niet negentig minuten kan spelen. Je kan ook zeggen ‘moet je dan niet met verse, frisse spelers beginnen zoals Alex Pastoor (Sparta, red.) die deze week vijf spelers rust gaf? Maar dan ga je er ook gewoon af met 3-0 in Heerenveen. Wij hebben er niet voor gekozen. We hebben gespeeld met dezelfde ploeg en dat hebben ze goed gedaan.’’