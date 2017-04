Pastoor: Het druppelde uit onze handen

Door Dennis van Bergen

Het duel met de stadsgenoot bood in dat opzicht weinig houvast. ,,We begonnen goed. Er zat veel schwung en flair in ons spel'', verwees Pastoor na de vroege openingstreffer van Loris Brogno uit een corner van Jerson Cabral. ,,Maar daarna druppelde het uit onze handen.''

Via achtereenvolgens Nigel Hasselbaink, Stanley Elbers en opnieuw Hasselbaink liep Excelsior uit naar 1-3. ,,De tegentreffers waren niet nodig'', vond Pastoor, ,,maar wel een feit.'' Daarom wisselde hij al vroeg, in de hoop dat dit nieuw elan zou brengen. Tevergeefs. Want ook de inbreng van breekijzer Matthias Pogba en Graig Goodwin bracht, los van de late treffer van Martin Pusic, amper iets teweeg in aanvallend opzicht. Pastoor: ,,Het werd alleen maar slordiger van onze kant. Excelsior won daarom verdiend. Jammer en zuur voor ons.''