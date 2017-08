PEC dendert in tweede helft over Roda JC heen

Als een nerveuze brugpieper op zijn eerste dag op de middelbare school, zo doorstond PEC Zwolle de eerste veertig minuten van het nieuwe eredivisieseizoen. Maar eenmaal gewend begon het vanzelf te draaien tegen Roda JC: 4-2.



Het is dat Dirk Marcellis in de extra tijd van de eerste helft koppend voor 1-1 zorgde, want anders was PEC Zwolle onder begeleiding van een hels fluitconcert richting kleedkamer afgedropen. De ploeg van trainer John van 't Schip speelde slordig, bloednerveus. Verkrampt zelfs. De 0-1 van Gustafson was logisch, een tweede en derde Roda-treffer ook. Alleen die vielen niet, waardoor Marcellis PEC Zwolle met een goed gevoel kon laten rusten. Hij kopte raak uit een hoekschop.



PEC Zwolle-Roda JC werd zowaar een leuke, open wedstrijd. In tegenstelling tot vorig seizoen, toen de Limburgers niet alleen een bus, maar een heel station in de eigen zestien kwakten. Vanmiddag speelde Roda JC offensiever, mede dankzij de aanwezigheid van Gustafson, een echte versterking.



Nadat Auassar de bal kort na rust knullig in eigen doel had geknald (2-1), zorgde Gustafson, gehuurd van Feyenoord, vanaf de stip voor 2-2. Het Zwolse legioen werd weer wat stiller.



Los

Maar niet voor lang. Vanaf dat moment ging PEC Zwolle ineens los. Eerst werd het via Mustafa Saymak 3-2, na een fraaie bal van Ryan Thomas. Acht minuten later besliste aanvoerder en linksback Bram van Polen de wedstrijd door de 4-2 binnen te schieten. Weg verkramping, weg zenuwen. PEC Zwolle herstelde zich op het juiste moment en liet na de score verder uit te breiden.



Wel maakte jeugdexponent Tijjani Reynders zijn officiële debuut voor PEC Zwolle. De middenvelder draaide de hele voorbereiding mee bij het eerste elftal en kwam in het veld voor Erik Bakker.



PEC Zwolle - Roda JC 4-2 (1-1). 22. Gustafson 0-1, 45+1. Marcellis 1-1, 53. Auassar 2-1 (eigen doelpunt), 62. Gustafson 2-2, 66. Saymak 3-2, 74. Van Polen 4-2.