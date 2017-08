Pechvogel Hahn: Voelde bij het juichen dat het niet goed zat

Behalve frustratie is er ook opluchting bij de debutant. ,,Gelukkig is mijn schouder weer terug in de kom gezet. Ik hoop op een snel herstel. Het voelt nu redelijk goed, we gaan er maandag verder naar kijken. Maar er is geen grote schade, dan had ik nu wel meer pijn gehad. Hopelijk kan ik snel weer keepen."