Pogba kondigde via appje zijn vertrek bij Sparta aan

In principe wil Sparta de huidige groep spelers intact houden. Al staat de Rotterdamse clubleiding niet per se onwelwillend tegenover een vertrek van Loris Brogno en Paco van Moorsel, van wie eerstgenoemde morgen vermoedelijk wel in de basis start tegen VVV. De technische leiding is tevreden over hen wanneer zij hun niveau halen. Feit is echter dat de twee niet bepaald constant zijn in hun prestaties. Mochten clubs informeren naar deze spelers, dan valt over een transfer te praten. Afhankelijk uiteraard van het feit of Sparta zelf nog vervangers kan halen.