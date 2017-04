PSV reageert op mispeer in Twente met grootste thuiszege van seizoen

Door Maarten Wijffels



Trainer Phillip Cocu dacht vooraf dat het moeilijk zou worden om de batterij op te laden na afgelopen donderdag. PSV verloor midweeks in Enschede het zicht op de landstitel en dan is het maar afwachten hoe zwaar zo'n klap drie dagen later doorwerkt in een thuiswedstrijd tegen een op papier weinig inspirerende tegenstander. En hoogstaand of enerverend werd PSV - Willem II ook niet, maar 5-0 is een uitslag die staat.



Er gebeurde eigenlijk hetzelfde als eerder dit seizoen. Toen hing er een deken van teleurstelling over een thuiswedstrijd tegen Roda JC die volgde direct na een andere peperdure nederlaag in de titelstrijd, de 2-1 tegen Feyenoord in de Kuip. Ook toen haalde PSV met 4-0 stevig uit.



Bij de goals tegen Willem II viel op dat er twee tot stand kwamen uit corners. Het waren alweer nummer 10 en 11 in dit seizoen. Kampioen zal PSV er normaal gesproken niet meer door worden, maar het is wel een erg hoog aantal. De treffer die de meeste waardering kreeg van het publiek was de 5-0 van Andrés Guardado. Van alle PSV-spelers was hij midweeks met de grootste kater uit Enschede teruggkeerd. Guardado leidde het fatale balverlies in voor de 2-2 in de blessuretijd. Nu haalde hij na 82 minuten hard en zuiver uit.



Aan de overkant kwam Willem II maar tot één gevaarlijk moment. Een knal van afstand van Tom Haye stuitte van de lat terug en passeerde de doellijn, maar de arbitrage nam dat niet waar. Het was weer een pleidooi voor de invoering van doellijntechnologie. En dan niet in één, maar in alle eredivisiestadions.