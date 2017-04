PSV voelt de strop om de nek

Het zijn sportief donkere dagen bij PSV, waar de malaise niet in de vorm van een heftige crisis, maar via een soort sluipkrach heeft toegeslagen. Niemand die het voor het seizoen geloofd zou hebben, maar het ging van kwaad tot erger. Vanaf augustus waren er telkens nieuwe tikken en PSV wist daarvan continu te herstellen, maar de schade is na nieuwe narigheid nu onherstelbaar. Voor de winterstop was er in september de ongelukkige thuisnederlaag tegen Feyenoord, in oktober maakte PSV bij Sparta weer eens kennis met de vreemde wetten van het bekervoetbal en in december versperde FK Rostov de Eindhovenaren de weg in Europa. Ondertussen speelde PSV in de eredivisie veel te vaak gelijk om Feyenoord op de hielen te blijven zitten.



Na de winterse onderbreking leed de ploeg in februari een cruciale nederlaag in de Kuip en na gisteren is het over en uit voor wat betreft de landstitel. Schip gezonken en sportief is het seizoen volkomen mislukt, ook als PSV toch nog tweede zou worden. Financieel is er met plek twee nog iets om voor te vechten.



Het aangezicht van coach Phillip Cocu sprak gisteren op De Herdgang boekdelen, net zoals de woorden van Luuk de Jong voor het sponsorbord bij het trainingsveld. PSV kon zich door de remises voor de winterstop niets meer permitteren en zit nu in de piepzak. ,,We moeten ons snel zien te herpakken en dat zal lastig zijn", denkt Cocu in aanloop naar het thuisduel van morgen met Willem II. ,,Voor al onze fans en iedereen die bij PSV betrokken is, is het een enorme teleurstelling", zei hij over de mispeer bij FC Twente.



De trainer is doorgaans niet van de zware woorden, maar sprak van een 'deceptie' in Enschede. ,,We hebben de beelden teruggekeken, net zoals we dat in goede tijden doen. Onze eerste goal is uitstekend uitgespeeld, zien we daarop bijvoorbeeld terug, maar in de eindfase hebben we het niet goed gedaan." De trainer miste 'gogme' om de voorsprong over de streep te trekken. ,,Uit fouten ontstaat niet altijd een tegengoal, maar dit keer wel."