'PSV was ongekend slecht en Utrecht kan gaan verrassen'

PSV-watcher Elfrink kom de afgelopen weken maar weinig van ‘zijn’ ploeg genieten. ,,Pover is nog een te net woord voor de wedstrijden tegen NK Osijek. Belabberd ook. Dit was een ongekende afgang die PSV zich niet kan permitteren. Osijek is geen onaardige ploeg, maar PSV heeft op elke positie een betere speler. Daar moet je altijd van winnen.”

Bij FC Utrecht heeft hij juist een goed gevoel: ,,Die zouden weer kunnen gaan verrassen. Daar is toch iets aan het ontstaan, waardoor die ploeg een structurele subtopper wordt.” De selectie van de Domstedelingen is de laatste tijd wel leeggekocht, maar dat hoeft geen groot probleem te zijn. ,,Je ziet dat ze met het vertrek van Sébastien Haller en Nacer Barazite wel een flinke jas hebben uitgedaan. Maar misschien hebben ze het daar wel goed opgevuld. Gyrano Kerk staat weer op. Cyriel Dessers hebben ze ook goed gescout”, aldus Elfrink.

Grote aankopen Hirving Lozano (PSV) en David Neres (door Ajax gehaald in de winterstop), zijn voor de verslaggever vraagtekens. ,,Die zullen hun transfersom waar moeten gaan maken. Ik vind dat moeilijk. Het zou best kunnen dat ze allebei nog een jaar nodig hebben om te acclimatiseren. En tegen Osijek zag je ook dat het voor Lozano heel moeilijk is om te excelleren als de tegenstander zich goed op hem instelt. Maar ze hebben het wel in zich en bij Mexico zag ik in Lozano zeker een speler die ik graag zie.”