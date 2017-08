PSV zet nieuwe toon tegen AZ

Door Rik Elfrink



PSV had het karwei voor rust al moeten afmaken, maar de Eindhovenaren faalden voor de goal. Hirving Lozano scoorde weliswaar, maar had dat met wat meer finesse vier keer kunnen doen. De Mexicaan was extreem dreigend en kwam vaak voor de goal, maar kon maar een keer de trekker overhalen en haalde hard uit in de linkerhoek. PSV oogde vooral voor rust overtuigend, fel en energiek. Na rust had AZ lang het beste van het spel, maar wist PSV de zege te grijpen.



Kort voor de treffer van Lozano was AZ op voorsprong gekomen via invaller Dabney dos Santos Souza, die geklungel in de defensie van de Eindhovenaren afstrafte. Met name Joshua Brenet zag er erg ongelukkig uit. Hij kreeg na een aantal misperen van PSV-coach Phillip Cocu na een half uur de boodschap dat hij mocht inrukken. Jong PSV'er Kenneth Paal verving de linksback en kende ook de nodige problemen. PSV probeert komende week voor deze positie Douglas Santos van Hamburger SV binnen te halen, maar heeft van de Duitse club nog geen toestemming gekregen om die zaak rond te maken. HSV wil zelf eerst duidelijkheid over de eigen selectie.



PSV was in de eerste helft en ook een korte fase na rust heer en meester. Lozano kreeg daarin vier goede kansen, maar verzilverde er als gezegd maar een. Gastón Pereiro bracht na ruim vijftig minuten met een individuele actie de beslissing en schoot de bal achter Marco Bizot. Daarna kreeg AZ nog een aantal goede kansen en pakten de Alkmaarders het initiatief, maar besliste Marco van Ginkel van dichtbij het duel. Wout Weghorst scoorde vanaf de stip nog tegen.