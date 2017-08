RKC sleept de KNVB voor de rechter

Het beloftenteam van RKC eindigde vorig seizoen op de tweede plaats in poule B en zou promotiewedstrijden moeten spelen tegen de nummer zeven van poule A, Heracles. Daar ging echter een streep door omdat de Almelose club zich terugtrok voor deelname aan de beloftencompetitie. RKC kreeg van de KNVB de mededeling dat het daardoor automatisch gepromoveerd was naar de A-poule.

Heracles had zich teruggetrokken omdat de beloftencompetitie bepalend zou zijn voor de indeling van de zogenaamde 'Jong-teams' aan het einde van het seizoen 2017-2018. Omdat er geen overeenstemming werd bereikt met het amateurvoetbal zijn die plannen in de ijskast gezet. Heracles meldde zich alsnog aan voor de beloftencompetitie en kreeg een plek in poule A. RKC zag zich, zonder dat de KNVB overleg had gepleegd, in de B-poule geplaatst.