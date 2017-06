Robben traint weer en is fit voor Luxemburg

Robben sloeg woensdag de training van de nationale ploeg nog over omdat hij last van zijn maag had. Bondscoach Dick Advocaat traint donderdag met een fitte selectie op het veld van Quick Boys in Katwijk.



Oranje moet vrijdagavond in De Kuip Luxemburg verslaan om de kansen op deelname aan het WK in Rusland levend te houden. Na vijf kwalificatieduels staat de ploeg vierde in de poule. Frankrijk heeft zes punten meer. Ook Zweden (drie punten meer) en Bulgarije (twee punten meer) staan er beter voor.



De groepswinnaars van alle poules in de WK-kwalificatie plaatsen zich rechtstreeks voor het WK. De beste acht nummers twee van alle negen groepen krijgen in de play-offs een herkansing. Zweden ontvangt vrijdag Frankrijk. Bulgarije gaat op bezoek bij Wit-Rusland.