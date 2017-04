Roda JC geeft toe aan roep van publiek

Dat technisch directeur Ton Caanen daar nu op wordt afgerekend is niet vreemd. Het tijdstip wel. Maar de nood is hoog en met nog zes wedstrijden voor de boeg, wordt het alle hens aan dek in Kerkrade. Roda-trainer Yannis Anastasiou ligt veel minder onder vuur dan de technisch directeur die met zijn aankopen keer op keer de mist inging. Van de elf zomeraankopen, zijn er al weer drie vertrokken en ligt er één langdurig in de lappenmand.



Anastasiou smeekte in de winter dan ook voor versterkingen die beter moesten zijn dan wat hij nu in huis had. In plaats van de gevraagde vier aanwinsten voor iedere linie, trok Caanen een blik spelers open die op een enkeling na op de reservebank zitten of hun dagen slijten bij het tweede elftal. Een groter brevet van onvermogen kun je als trainer bijna niet afgeven.