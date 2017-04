Roda JC straft kansenmissend PEC keihard af

Door Wilma Loop



Roda pakte tegen PEC Zwolle misschien wel tegen de verhouding in de volle winst. Daar maalde behalve het handje vol fans uit Zwolle niemand om in Kerkrade. Terwijl de Zwolle-spelers uitgeteld op het veld lagen, gingen de supporters van Roda uit hun dak en vlogen de spelers elkaar in de armen. Heel even waren de degradatiezorgen naar de achtergrond verdwenen.



De grootste smile van de avond stond na de wedstrijd op het gezicht van Yannis Anastasiou. En dat had niet alleen te maken met de overwinning, maar ook met de belofte die hij eindelijk kan inlossen. Hij had Mikhail Rosheuvel namelijk beloofd dat die op zijn kosten een avondje met vrienden mocht vieren met een fles wodka áls hij zou scoren én dat het winnende doelpunt zou zijn. Gisteren deed Rosheuvel beide: hij scoorde zijn eerste doelpunt dat ook nog eens goed was voor de volle winst.



En dat terwijl hij in eerste instantie door zijn coach was gepasseerd en op de bank moest beginnen. Net als zijn teamgenoten Adil Auassar en Mitchel Paulissen. Nooit leuk zei Rosheuvel na afloop, maar erkende dat het in het teambelang was. En dat staat de komende weken voorop. Voor Roda stond er onnoemelijk veel druk op de wedstrijd. Anastasiou had 'meedogenloos voetbal' geëist van zijn spelers waarvan een aantal een (nieuwe) kans kreeg om zich te bewijzen.



Hoewel er volgens de officiële versie 12.000 toeschouwers in het stadion zaten, was de Koempeltribune bij lange na niet vol bij aanvang. Er was wel applaus, maar de fans toonden zich kritisch en lieten ook afkeurend gefluit horen. Zij waren het echec van zondag tegen ADO Den Haag zeker nog niet vergeten.



Pas na 36 minuten leek iedereen in het stadion wakker te schrikken toen Queensy Menig een niet te missen kans kreeg. Na een foute terugspeelbal van Christian Kum, werd doelman Benjamin van Leer uitgespeeld en kon Menig de bal in een leeg doel schieten. Terwijl iedereen al het doelpunt telde, voorkwam Freddy Ananou de achterstand door de bal op tijd weg te werken. Menig maakte een paar minuten later zijn fout goed en bediende Youness Mokhtar die Zwolle nog voor de rust op voorsprong bracht.



Twee minuten na de hervatting zag de wereld er in Kerkrade alweer heel anders uit toen van Velzen op aangeven van Rosheuvel, die Raykov verving, de gelijkmaker scoorde. Daarna hadden beide ploegen kansen, al had Zwolle in de slotfase de pech dat er niet goed werd afgewerkt en ook doelman Van Leer zijn mannetje stond. Dankzij invaller Badibanga die een schot ingeknikt zag worden door Rosheuvel kon er in Kerkrade in ieder geval weer even gelachen worden.