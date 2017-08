Sánchez terug op trainingsveld bij Ajax

FC Twente betreurt beslissing Vak-P: 'Ploeg wordt getroffen'

15 augustus FC Twente betreurt de maatregel van Vak-P om zaterdag geen sfeer te maken in De Grolsch Veste. De fanclub beschuldigt de club van leugens in de nasleep rond de inval in het supportershome. Twente stelt in een reactie dat dat ze door een gerechtelijk bevel 'niks te willen hadden'.