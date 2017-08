Speelronde 1 in cijfers: Jong tegen oud in De Kuip en hete derby in Groningen

Het eredivisieseizoen 2017/2018 gaat vanavond van start. Aan de hand van cijfers van Opta blikken we vooruit op de eerste speelronde in de eredivisie, waarin op een aantal velden direct geschiedenis kan worden geschreven. De leukste cijfers en feitjes van iedere wedstrijd op een rij.

ADO Den Haag - FC Utrecht (vrijdag 19.00 uur)

ADO Den Haag begint het seizoen vanavond met een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht, de nummer vier van afgelopen seizoen. ADO Den Haag won in slechts twee van de laatste 22 seizoenen op het hoogste niveau het eerste competitieduel, waaronder vorig seizoen (3-0 tegen Go Ahead Eagles). Vijf keer begon ADO in die periode het seizoen met een gelijkspel, vijftien keer met een nederlaag.

Lex Immers maakt tegen vanavond officieel zijn terugkeer bij ADO, nadat hij in de zomer van 2012 naar Feyenoord vertrok. De verdedigers van FC Utrecht zijn gewaarschuwd, want Immers was in zijn laatste drie competitiewedstrijden met ADO Den Haag tegen FC Utrecht telkens trefzeker.

De seizoensopener van vanavond is ook een treffen tussen twee trouwe clubspelers: Mark van der Maarel (verdediger FC Utrecht) en Robert Zwinkels (doelman ADO Den Haag) zijn de enige spelers die sinds 2009/10 elk seizoen voor dezelfde eredivisieclub in actie zijn gekomen.

FC Utrecht bleef in de eerste vier officiële duels van het seizoen 2017/18 zonder nederlaag (tegen FC Valletta en Lech Poznan in de voorronde van de Europa League) en kan voor het eerst deze eeuw ongeslagen blijven in de eerste vijf duels van een seizoen. In de play-offs om een plek in de groepsfase van de Europa League neemt FC Utrecht het op tegen de Russische topclub Zenit Sint-Petersburg.

Volledig scherm Opstellingen ADO Den Haag - FC Utrecht. © AD

Volledig scherm ADO Den Haag - FC Utrecht. © Pro shots

VVV-Venlo - Sparta Rotterdam (zaterdag 18.30 uur)

VVV-Venlo keert na vier jaar weer terug in de eredivisie en begint het seizoen met een thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Dit affiche staat pas voor de derde keer deze eeuw op het programma in de eredivisie. De vorige edities werden allebei door de Venlonaren gewonnen: 2-0 in 2007 en 5-0 in 2009.

VVV-Venlo begon in het seizoen 1978/79 voor het laatst een seizoen in de eredivisie met een overwinning: 1-0 thuis tegen ADO Den Haag. Sindsdien volgden vijf gelijke spelen en zes nederlagen op de openingsdag.

Sparta moet VVV-spits Ralf Seuntjens goed in de gaten houden. Seuntjens was sinds zijn debuut voor VVV in augustus 2015 goed voor meer competitiegoals (44) en meer assists (24) dan iedere andere speler in het Nederlandse profvoetbal.

Michel Breuer (met 37 jaar en 79 dagen de oudste speler in de eredivisie) speelde in zijn carrière tot dusver 326 eredivisieduels, het hoogste aantal van alle huidige eredivisiespelers. De gehele VVV-selectie kwam gezamenlijk tot slechts negentig eredivisieduels, minder dan iedere andere huidige eredivisieploeg.

Volledig scherm Actiemoment tijdens de laatste editie van Sparta - VVV in 2015, toen nog in de Jupiler League. © foto: Carla Vos

PSV - AZ (zaterdag 18.30 uur)

PSV begin het seizoen zaterdagavond thuis tegen AZ. De Alkmaarders verloren de laatste acht uitduels tegen PSV in de competitie en staat bovendien al 422 minuten droog op bezoek in het Philips Stadion, het laatste Alkmaarse uitdoelpunt tegen PSV kwam van de voet van Adam Maher.

PSV zal tegen AZ revanche willen nemen op zichzelf, want de ploeg van Phillip Cocu begon het seizoen dramatisch met twee nederlagen tegen het Kroatische NK Osijek in de voorronde van de Europa League. Het was voor het eerst 1971/72 de eerste twee wedstrijden van een seizoen (alle competities); de club begon sinds de invoering van het betaald voetbal nooit een seizoen met drie opeenvolgende nederlagen. PSV begin het seizoen direct met een zware thuiswedstrijd: AZ was vorig seizoen de enige ploeg met meer punten in uitduels (25) dan in thuisduels (24).

Phillip Cocu is de eerste coach die aan zijn vijfde opeenvolgende seizoen bij PSV begint sinds Kees Rijvers, die PSV tussen 1972 en 1980 trainde.

Volledig scherm Jeroen Zoet en Wout Weghorst vorig seizoen in actie tijdens PSV - AZ (1-0). © Ed van de Pol

Heracles Almelo - Ajax (zaterdag 20.45 uur)

Heracles Almelo begin het seizoen tegen Ajax. De laatste overwinning van Heracles Almelo op de recordkampioen in de eredivisie dateert alweer van 21 februari 1965. Sindsdien bleven de Almeloërs liefst edities (uit en thuis) zonder zege: zes keer werd het gelijk, 22 keer won Ajax.

Heracles staat op 749 doelpunten in de eredivisie en kan tegen Ajax dus een mijlpaal bereiken. De Almeloërs waren in totaal echter maar drie keer trefzeker in de laatste negen competitiewedstrijden tegen Ajax.

Klaas-Jan Huntelaar kan zaterdagavond voor het eerst sinds 9 november 2008 weer zijn opwachting maken in de eredivisie. Huntelaar maakte elf doelpunten tegen Heracles Almelo in alle competities. Tegen geen club of land was hij vaker trefzeker. Namens Schalke 04 scoorde hij ook 11 tegen Hamburger SV.

Aan Marcel Keizer een schone taak om een kleine traditie in stand te houden. Marco van Basten was de laatste Ajax-trainer die zijn eerste duel als hoofdcoach van de Amsterdammers niet wist te winnen: 2-1 verlies bij Willem II op 30 augustus 2008). Sindsdien wonnen John van ‘t Schip, Martin Jol, Frank de Boer en Peter Bosz allen bij hun Ajax-debuut in de eredivisie.

Volledig scherm Klaas-Jan Huntelaar in actie tegen Heracles Almelo op 20 april 2008. © United Photos BV

Vitesse - NAC Breda (zaterdag 20.45 uur)

NAC Breda keert na twee jaar terug in de eredivisie en wacht direct een lastige uitwedstrijd. Vitesse won in de afgelopen drie seizoenen namelijk veertien van de zestien eredivisieduels tegen gepromoveerde clubs. Alleen PSV won in deze periode vaker van gepromoveerde ploegen: 15 keer.

De nieuwe Vitesse-spitsen Tim Matavz (58 goals) en Luc Castaignos (52 goals) waren samen al goed voor 110 Eredivisietreffers. De huidige selectie van NAC maakte er in totaal 31. Van de huidige spelers in de eredivisie scoorden alleen Klaas-Jan Huntelaar (109), Luuk de Jong (95) en Lasse Schöne (65) vaker in de Nederlandse competitie dan Tim Matavz (58), maar de Sloveen scoorde nog nooit tegen NAC.

NAC Breda-trainer Stijn Vreven keert zaterdagavond voor het eerst sinds 27 december 2005 terug in de GelreDome voor een eredivisiewedstrijd. Destijds won hij als speler van Vitesse met 2-1 van NAC. Vreven promoveerde met NAC via de play-offs terug naar de eredivisie. De club uit Breda eindigde in de voorgaande twee seizoenen waarin het terugkeerde in de eredivisie als zevende (1993/94) en negende (2000/01).

Volledig scherm Stijn Vreven (rechts) namens Vitesse in actie tegen Ali Boussaboun van NAC Breda. © Foto Cor Viveen

PEC Zwolle - Roda JC (zondag 12.30 uur)

Roda JC won slechts één van de laatste twaalf wedstrijden tegen PEC Zwolle in alle competities. Dit was wel de meest recente editie in Kerkrade op donderdag 6 april: 2-1 winst.

John van ‘t Schip, debuterend coach bij PEC Zwolle, bewaart goede herinneringen aan confrontaties met Roda JC uit zijn tijd als speler. Het is de ploeg waar hij het vaakst tegen speelde zonder ooit te verliezen: zeven keer winst, zeven keer gelijk. Bovendien scoorde hij drie keer tegen Roda JC, vaker dan tegen alle andere ploegen uit de eredivisie.

Roda JC presteerde vorig seizoen dramatisch in uitduels. De Kerkraders wonnen slechts één uitwedstrijd (bijExcelsior) en scoorden slechts negen keer in uitwedstrijden, het laagste aantal uitdoelpunten in de clubhistorie gedurende een eredivisieseizoen.

Roda JC is de enige ploeg die vorig seizoen geen strafschop mee kreeg en wacht al 41 duels op een penalty. De meest recente strafschop in de competitie (11 maart 2016 tegen De Graafschap) werd gekeerd door huidig Roda-doelman Hidde Jurjus.

Simon Gustafson maakte zijn eredivisiedebuut namens Feyenoord tegen PEC Zwolle in september 2015 en kan in augustus 2017 namens Roda JC debuteren tegen dezelfde club.

Volledig scherm Tom Van Hyfte (r) namens Roda JC in actie tegen PEC Zwolle. © ANP Pro Shots

Willem II - Excelsior (zondag 14.30 uur)

Willem II opent voor de vijfde keer op rij een eredivisieseizoen in eigen stadion, maar won de laatste vier keer niet: twee keer gelijk, twee keer verlies. De Tilburgers wonnen bovendien geen enkele van de laatste vijf thuisduels met Excelsior in alle competities: drie keer gelijk, twee keer verlies.

Willem II is aanvallend nog niet echt op dreef dit jaar. Alleen het gedegradeerde N.E.C. (14 goals) scoorde in 2017 minder in de eredivisie dan Willem II (17 treffers). De Tilburgers hadden vorig seizoen slechts negen verschillende doelpuntenmakers, minimaal drie minder dan iedere andere ploeg.

Willem II zal vooral hopen dat meer spelers dit seizoen productief zullen zijn. De Spaanse spits Fran Sol maakte vorig seizoen liefst 35 procent van de doelpunten van Willem II: 10 van 29. In slechts twee eredivisieseizoenen in de clubhistorie had een speler een groter aandeel in de productie dan Sol: Rob McDonald (42 procent in 1981/82) en Frank Demouge (42 procent in 2008/09).

Zondagmiddag spektakel in de openingsfase? Goed mogelijk. Excelsior sloot het afgelopen seizoen af als het team met de meeste treffers in het eerste kwartier van de wedstrijd (12), maar ontmoet met Willem II juist de ploeg die vorig jaar de minste doelpunten tegen kreeg in het openingskwartier: slechts twee.

Volledig scherm Opstootje tijdens Excelsior - Willem II vorig seizoen. © Pro Shots

Feyenoord - FC Twente (zondag 14.30 uur)

Landskampioen Feyenoord wil het nieuwe seizoen goed beginnen en lijkt daarvoor de juiste tegenstander te treffen. Feyenoord won de laatste vijf duels met FC Twente en hield in de laatste vier ontmoetingen zelfs de nul. De laatste keer dat Feyenoord in vijf opeenvolgende eredivisieduels met een specifieke tegenstander de nul hield was tussen 1993 en 2002 tegen FC Den Bosch.

Met Feyenoord (gemiddeld 27 jaar en 300 dagen) en FC Twente (gemiddeld 22 jaar en 304 dagen) ontmoeten de ploegen met de gemiddeld oudste basiself van het afgelopen seizoen elkaar.

Jean-Paul Boëtius keert na twee jaar terug in de eredivisie. De 23-jarige Rotterdammer was alleen tegen NEC (vijf treffers) direct betrokken bij meer goals dan tegen FC Twente (drie: twee goals en een assist). De buitenspeler maakte zijn laatste eredivisietreffer op 18 januari 2015, tegen FC Twente (3-1 in De Kuip).

FC Twente kwam in de voorbereiding moeilijk tot scoren. Ten opzichte van vorig seizoen zijn de makers van in totaal 35 van de 46 Eredivisiedoelpunten van FC Twente dan ook niet meer actief voor de club. Aan Tom Boere, vorig seizoen topscorer van de Jupiler League met 33 treffers, de taak om dat gat op te vangen.

Volledig scherm De laatste eredivisiegoal van Jean-Paul Boëtius: op 18 januari 2015 tegen FC Twente. © Pim Ras Fotografie

FC Groningen - sc Heerenveen (zondag 16.45 uur)

De ‘Derby van het Noorden’ was één keer eerder de seizoensopener van beide ploegen. Dit was op 26 augustus 1994, toen Heerenveen in eigen huis met 2-0 te sterk was voor FC Groningen.

Scheidsrechter Pol van Boekel is gewaarschuwd. Dit decennium vielen er namelijk al zes directe rode kaarten in duels tussen Groningen en Heerenveen, meer dan in elke andere onderlinge ontmoeting op het hoogste niveau.

2017 is nog niet het jaar van sc Heerenveen. De Friezen behaalden vorig seizoen in de tweede seizoenshelft slechts 14 punten. Alleen het rechtstreeks gedegradeerde Go Ahead Eagles (11 punten) deed het minder. Tijd voor een ommekeer in het nieuwe seizoen.