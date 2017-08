Speelronde 1: statistieken en alle vermoedelijke opstellingen

Willem II opent voor de vijfde keer op rij een eredivisieseizoen in eigen stadion, maar won de laatste vier keer niet: twee keer gelijk, twee keer verlies. De Tilburgers wonnen bovendien geen enkele van de laatste vijf thuisduels met Excelsior in alle competities: drie keer gelijk, twee keer verlies.



Willem II is aanvallend nog niet echt op dreef dit jaar. Alleen het gedegradeerde N.E.C. (14 goals) scoorde in 2017 minder in de eredivisie dan Willem II (17 treffers). De Tilburgers hadden vorig seizoen slechts negen verschillende doelpuntenmakers, minimaal drie minder dan iedere andere ploeg.



Willem II zal vooral hopen dat meer spelers dit seizoen productief zullen zijn. De Spaanse spits Fran Sol maakte vorig seizoen liefst 35 procent van de doelpunten van Willem II: 10 van 29. In slechts twee eredivisieseizoenen in de clubhistorie had een speler een groter aandeel in de productie dan Sol: Rob McDonald (42 procent in 1981/82) en Frank Demouge (42 procent in 2008/09).



Zondagmiddag spektakel in de openingsfase? Goed mogelijk. Excelsior sloot het afgelopen seizoen af als het team met de meeste treffers in het eerste kwartier van de wedstrijd (12), maar ontmoet met Willem II juist de ploeg die vorig jaar de minste doelpunten tegen kreeg in het openingskwartier: slechts twee.