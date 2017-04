Streppel: Vitesse dodelijk effectief

,,Dit was voor de neutrale toeschouwer en de Vitesse-supporter een mooie wedstrijd”, zei hij. ,,Voor ons was het minder. Twee standaardsituaties doen ons voor de rust de das om. Het is even knipperen met je ogen en we staan met 2-0 achter.”

Heerenveen herstelde zich. ,,We zetten meer druk, zoals afgesproken”, analyseerde Streppel. ,,We kwamen uit het niets op 2-1 (goal Luciano Slagveer, red.) en hadden daarna uitzicht op de gelijkmaker. Ik zei nog op de bank: ‘Ik denk dat we deze wedstrijd niet hoeven te verliezen’. Maar in de tegenstoot worden we twee keer geslacht. Vitesse is dodelijk effectief met twee geweldige goals van Van Wolfswinkel. Hij is een geweldige spits. Maar wij verdedigen daar ook niet goed. De ruimtes zijn dan veel te groot. In verdedigend opzicht is er veel werk aan de winkel. En dan bedoel ik niet alleen de verdediging, maar met zijn allen verdedigend denken.”