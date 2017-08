Supporters Fortuna krijgen 'gouden aandeel'

Het gouden aandeel houdt in dat het bestuur van Fortuna Sittard bepaalde, in de statuten omschreven, besluiten door de STAK moet laten goedkeuren. Dit gaat onder andere om besluiten om te fuseren of om de naam, clubkleuren, logo, speelstad en locatie van het stadion te wijzigen.

Clubeigenaar Isitan Gun toont zich verheugd over de stap. ,,Ik ben heel blij dat ik de kans krijg om ook formeel samen te werken met de supporters in het management van de club. Fortuna is altijd een pioniersclub in het Nederlandse voetbal geweest. Nu zal de club als voorbeeld dienen in de voetballerij met de stap dat de supporters een actieve rol in het clubbeleid krijgen.''