Supporters vallen agente aan nadat ze van paard is gevallen

Er duiken steeds meer video's op van de rellen tussen de mobiele eenheid en supporters van FC Twente na de wedstrijd tegen PSV. Een onaangekondigde politie-inval zorgde donderdagavond voor veel onrust. In de video is te zien hoe een agente van haar paard valt. Terwijl ze op de grond ligt, krijgt ze meerdere trappen van omstanders. Collega's schieten snel te hulp. In een andere video is te zien hoe een supporter omver wordt gelopen door een politiepaard.