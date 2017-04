Toornstra blijft positief: Alles in eigen hand

Ge­des­il­lu­si­o­neer­de Kuyt: Dit zijn dure punten

16:48 Dirk Kuyt morste met zijn Feyenoord dure punten in de strijd om het kampioenschap in de eredivisie. De routinier wist dat een overwinning op PEC Zwolle noodzakelijk was. Feyenoord bleef steken op 2-2. ,,We moesten hier winnen en dat weten we zelf ook.''