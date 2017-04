Toornstra geniet van Kuip na tegentreffer Ajax

Toch haalde Toornstra misschien nog wel meer voldoening uit iets anders dan zijn hattrick. De Kuip ontplofte namelijk in gejuich toen AZ in Amsterdam gelijkmaakte tegen Ajax. ,,Dat was een kippenvelmoment hoor, toen het publiek zo tekeer ging na die goal. Jammer dat het daar dan wel gewoon 4-1 is geworden.''



De teller van Toornstra staat dit seizoen al op dertien treffers, opvallend genoeg allemaal gemaakt in De Kuip. ,,Ik wil ook graag uit eens een doelpunt maken, maar op de een of andere manier lukt dat maar niet'', zei Toornstra grinnikend. ,,Ik voel me lekker in De Kuip, dat wel, maar volgens mij is het echt toeval dat ik alleen maar hier scoor.''

Feyenoord revancheerde zich tegen het zwakke Go Ahead op bijzonder overtuigende wijze voor de verloren topper zondag tegen Ajax (2-1). ,,We hebben dit seizoen wel vaker verloren en wisten daar iedere keer goed op te reageren, dat wilde we nu weer doen. We bleven maar gaan en dan heb je er uiteindelijk acht in liggen. Wat dat betreft zijn we weer uitgelopen op Ajax.''