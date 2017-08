'Traditionele' keeperswissel Feyenoord, Lozano laat zich meteen zien

Iedere eredivisiewedstrijd is een onuitputtelijke bron van opmerkelijke feiten en cijfers. We bundelen per speelronde de meest interessante statistieken van databureau Opta.

ADO Den Haag – FC Utrecht 0-3

• Voor het eerst sinds het seizoen 2011/2012 eindigde de openingswedstrijd van de Eredivisie in een overwinning voor de uitploeg. Destijds won Feyenoord met 0-2 op bezoek bij Excelsior.

• Slechts vier spelers maakten op jongere leeftijd hun Eredivisiedebuut voor ADO Den Haag dan Delano Ladan (17 jaar 183 dagen).

• Voor het eerst sinds 21 augustus 1988 scoren er twee FC Utrecht-spelers bij hun Eredivisie-debuut voor de club (toen Marco Boogers en Marco van Delden tegen FC Groningen).

• De Belg Cyriel Dessers trad dankzij zijn treffers in de voetsporen van zijn landgenoten Luc Nilis (PSV), Gert Claessens (Vitesse) en Tim Smolders (RBC), die ook tweemaal scoorden in hun Eredivisiedebuut.

Volledig scherm Cyriel Dessers. © ANP Pro Shots

VVV-Venlo – Sparta Rotterdam 3-0

• VVV-Venlo heeft voor het eerst sinds 1978/79 de eerste Eredivisie-wedstrijd van het seizoen gewonnen.

• Drie spelers scoorden bij hun Eredivisie-debuut voor VVV-Venlo, een unicum in de clubhistorie.

• Michel Breuer verloor liefst 25 keer de bal, het vaakst van alle spelers in VVV-Venlo - Sparta Rotterdam.

• Sparta heeft voor de achtste keer op rij de seizoensopener in de Eredivisie verloren, de langste reeks ooit van een club in de historie van de competitie.

Volledig scherm Michel Breuer baalt na de nederlaag van Sparta bij VVV. © foto: Carla Vos

PSV – AZ 3-2

• In slechts zes van de 306 Eredivisie-duels van afgelopen seizoen werden meer schoten genoteerd dan de 40 tijdens PSV - AZ.

• PSV heeft twaalf thuisduels op rij gewonnen, de langste reeks sinds februari 2015 (toen dertien wedstrijden).

• Hirving Lozano (zeven schoten, twee kansen gecreëerd) was bij negen van de 25 schoten van PSV betrokken, meer dan iedere andere speler in dit duel.

• Dabney Dos Santos was de vroegst scorende invaller in de Eredivisie sinds Dmitri Bulykin op 8 november 2011, die namens Ajax na 8 minuten scoorde tegen FC Utrecht.

Volledig scherm Dabney Dos Santos Souza maakte de 0-1 bij PSV-AZ. © ANP Pro Shots

Heracles Almelo – Ajax 2-1

• Heracles Almelo heeft voor het eerst sinds februari 1965 Ajax weten te verslaan in de Eredivisie.

• Heracles Almelo schoot acht keer op doel tegen Ajax, onder Peter Bosz kreeg Ajax nooit meer dan zes schoten op doel tegen in één Eredivisie-duel.

• Ajax is voor de zesde keer in de clubhistorie een Eredivisie-seizoen begonnen met een nederlaag (1958, 1963, 1968, 1988, 2008 en 2017) en wist in de voorgaande vijf seizoenen uiteindelijk nooit de landstitel te pakken.

• Bram Castro kwam tot tien reddingen tegen Ajax, vaker dan hij ooit deed in één van zijn tachtig eerdere Eredivisie-duels voor de Heraclieden.Vitesse –NAC Breda 4-1

Volledig scherm Amin Younes. © ANP Pro Shots

Vitesse - NAC Breda 4-1

• Voor het eerst in de clubgeschiedenis scoorden drie debutanten voor Vitesse in een Eredivisie-duel.

• Vitesse kwam op de snelste 3-0 voorsprong in een competitiewedstrijd sinds 7 december 2003 (destijds tegen PEC Zwolle).

• NAC heeft na één speelronde al meer Spanjaarden gebruikt (4) dan elke andere ploeg in één seizoen in de Eredivisiehistorie (was Ajax met 3 in 2007/08).

• Alexander Büttner gaf vandaag 19 voorzetten (incl. corners); nu al een evenaring van het hoogste aantal in een Eredivisieduel in heel 2016/17 (Jetro Willems namens PSV tegen FC Groningen).

• Thomas Bruns scoorde met zijn eerste schot van het seizoen. Vorig seizoen had hij 38 pogingen nodig voor zijn eerste treffer.

Volledig scherm Thomas Bruns na zijn 1-0. © ANP Pro Shots

PEC Zwole – Roda JC 4-2

• PEC Zwolle heeft na één speelronde al meer punten (3) dan afgelopen seizoen na zeven wedstrijden (toen 2 punten).

• Stef Nijland viel voor de 92e keer in tijdens een Eredivisieduel en passeerde daarmee Arnold Bruggink (91); alleen Regillio Simons (97) kwam vaker als invaller in actie in de Eredivisie.

• Hidde Jurjus is de eerste keeper die bij zijn Eredivisie-debuut voor Roda JC vier doelpunten incasseert sinds Anton Scheutjens op 13 maart 1993 (uit bij FC Den Bosch).

• De Limburgers waren voor het eerst sinds 20 december 2015 trefzeker vanaf de strafschopstip in de Eredivisie. Vorig seizoen kreeg Roda JC als enige ploeg geen enkele penalty mee.

Volledig scherm Stef Nijland kwam wederom als invaller binnen de lijnen. © ANP Pro Shots

Willem II – Excelsior 1-2

• Het doelpunt van Fran Sol in de 65ste minuut was het eerste schot op doel van Willem II in de wedstrijd.

• Timon Wellenreuther is de tweede speler ooit met een eigen doelpunt tijdens zijn debuut voor Willem II in de Eredivisie (naast Frank Demouge in september 2007 tegen Twente).

• Zakaria El Azzouzi maakte twee Eredivisie-doelpunten in 2017, beide tegen Willem II in Tilburg.

• De overwinning van Excelsior betekende de vijftigste uitoverwinning van de Kralingers in de Eredivisie.

Volledig scherm Excelsior-spits Zakaria El Azzouzi vierde zijn treffer met een shirt voor Abdelhak Nouri. © ANP Pro Shots

Feyenoord – FC Twente 2-1

• Feyenoord begon de afgelopen vier seizoenen telkens met een andere doelman tijdens de eerste speelronde (Erwin Mulder, Kenneth Vermeer, Brad Jones en Justin Bijlow).

• Giovanni van Bronckhorst gunde afgelopen seizoen in totaal slechts 68 speelminuten aan tieners, dankzij Justin Bijlow staat dit aantal na het duel met FC Twente al op negentig.

• De treffer van Fredrik Jensen was de eerste tegentreffer voor Feyenoord in de eerste helft van een Eredivisie-duel in De Kuip in 2017.

• Nicolai Jørgensen was trefzeker met zijn eerste schot en tevens eerste balcontact in de zestien van de tegenstander dit Eredivisie-seizoen.

Volledig scherm Nicolai Jørgensen na het maken van de 1-0. © ANP

FC Groningen – sc Heerenveen 3-3

• Met zes goals is dit de meest doelpuntrijke remise op de openingsdag van de Eredivisie sinds PSV - VVV-Venlo in 2009/10 (ook 3-3).

• Jesper Drost heeft nu in elk van de laatste vijf Eredivisie-seizoenen één strafschop meegekregen.

• Reza Ghoochannejhad is de tweede Heerenveen-speler die twee seizoenen op rij trefzeker is uit bij FC Groningen, na Jon Dahl Tomasson (1995/96 en 1996/97).

• De treffer van Morten Thorsby in de zesde minuut was de snelste uitgoal ooit in de Derby van het Noorden op Eredivisie-niveau (zowel in Groningen als Heerenveen).