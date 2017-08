Transfer Larsson nadert: beste papieren voor FC Metz

Mogelijk bereiken Metz en sc Heerenveen vandaag of morgen al een akkoord over de aanvaller.



Metz is het seizoen in de Ligue 1 slecht begonnen met twee nederlagen. Ook Wolfsburg is in de markt, maar richt de pijlen in eerste instantie op Malcom, een linksbuiten van Bordeaux.



Gerry Hamstra, technisch manager van sc Heerenveen, wil niet reageren op de ontwikkelingen rondom Larsson.