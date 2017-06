TT: Anderlecht denkt aan Krul, Feyenoord knipoogt naar Boëtius

Baker mag op EK onder-21 niet met zaakwaarnemer praten

Anderlecht aast op Tim Krul

Anderlecht is in de jacht op een nieuwe doelman uitgekomen bij Tim Krul. De Belgen hebben volgens de Mirror de achtvoudig international van Oranje bovenaan het lijstje gezet. De doelman, afgelopen seizoen door Newcastle United verhuurd aan Ajax en AZ, staat nog tot de zomer van 2018 onder contract bij The Magpies . De toekomst voor Krul in Newcastle is ongewis. De Spaanse manager Rafael Benítez zou druk doende zijn Pepe Reina naar St James' Park te halen.

Sá Pinto nieuwe trainer van Standard Luik

Ricardo Sá Pinto is de nieuwe trainer van Standard Luik. Dat maakten de Rouches zojuist bekend op Twitter. De 44-jarige Portugees is geen onbekende op Sclessin. Hij eindigde zijn spelersloopbaan in het seizoen 2006/2007 bij de Belgische club. Sá Pinto kwam van 1994 tot 2001 45 keer uit voor de nationale ploeg van Portugal. Ook speelde hij voor Sporting Portugal en Real Sociedad. Als trainer was hij al werkzaam bij Sporting Portugal, Rode Ster Belgrado, OFI Kreta, Belenenses, Al-Fateh en Atromitos.

Trainer Capello in China aan de slag

De Italiaan werkte voor het laatst als bondscoach van Rusland. De Russen namen in de zomer van 2015 afscheid van de peperdure Capello. De gelouterde coach vierde eerder in zijn lange trainerscarrière grote successen met onder meer AC Milan, Real Madrid, AS Roma en Juventus.

Feyenoord overweegt Boëtius terug te halen naar Rotterdam

Hoffenheim lonkt naar Isimat-Mirin

Gnabry is derde aankoop van Bayern München

Spurs heeft oogje op Veltman

Everton heeft 23 miljoen klaarliggen voor Klaassen

Everton maakt haast met Davy Klaassen. Volgens de Mirror heeft de club van Ronald Koeman een bedrag van 20 miljoen pond (bijna 23 miljoen euro) klaarliggen om de aanvoerder van Ajax naar Liverpool te lokken. De Toffees willen de deal voor 21 juni rondmaken. Koeman ziet in Klaassen de perfecte 'opvolger' van international Ross Barkley, van wie wordt verwacht dat hij Goodison Park een dezer weken gaat verlaten. ,,Voor technisch vaardige spelers is de Premier League een zware competitie, omdat er in fysiek opzicht veel van je wordt geëist. Davy Klaassen heeft echter in dat opzicht grote stappen gemaakt'', liet Koeman weten in de Mirror.

Hahn is bijna doelman van Heerenveen

Heerenveen ziet in de bijna 25-jarige Warner Hahn de opvolger van doelman Erwin Mulder die de club deze zomer transfervrij verlaat. Alleen een medische keuring staat een transfer van de doelman nog in de weg. Hij kan voor drie jaar tekenen bij Heerenveen. Hahn is nog eigendom van Feyenoord waar hij niet aan spelen toekwam. Het afgelopen seizoen stond hij als huurling onder de lat bij Excelsior. Ook was hij al eens uitgeleend aan PEC Zwolle. De in Rotterdam geboren voormalige jeugdinternationaal maakte ook deel uit van de jeugdopleiding van Sparta en Ajax.



Hahn had afgelopen seizoen een groot aandeel in het fraaie Excelsiorseizoen waarin de club knap twaalfde eindigde. Bij Feyenoord had Hahn weinig perspectief op een basisplaats nadat eerste doelman Brad Jones zijn contract onlangs verlengde. Ook Kenneth Vermeer staat er nog onder contract. Bij Heerenveen wordt Hahn sowieso eerste doelman. Bij de Friese club maakte Erwin Mulder vooral in de tweede seizoenshelft een zwakke indruk.