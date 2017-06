TT: Everton maakt haast met Klaassen, Feyenoord overweegt Boëtius terug te halen

Feyenoord overweegt Boëtius terug te halen naar Rotterdam

Hoffenheim lonkt naar Isimat-Mirin

Gnabry is derde aankoop van Bayern München

Spurs heeft oogje op Veltman

Everton heeft 23 miljoen klaarliggen voor Klaassen

Everton maakt haast met Davy Klaassen. Volgens de Mirror heeft de club van Ronald Koeman een bedrag van 20 miljoen pond (bijna 23 miljoen euro) klaarliggen om de aanvoerder van Ajax naar Liverpool te lokken. De Toffees willen de deal voor 21 juni rondmaken. Koeman ziet in Klaassen de perfecte 'opvolger' van international Ross Barkley, van wie wordt verwacht dat hij Goodison Park een dezer weken gaat verlaten. ,,Voor technisch vaardige spelers is de Premier League een zware competitie, omdat er in fysiek opzicht veel van je wordt geëist. Davy Klaassen heeft echter in dat opzicht grote stappen gemaakt'', liet Koeman weten in de Mirror.

Hahn is bijna doelman van Heerenveen

Heerenveen ziet in de bijna 25-jarige Warner Hahn de opvolger van doelman Erwin Mulder die de club deze zomer transfervrij verlaat. Alleen een medische keuring staat een transfer van de doelman nog in de weg. Hij kan voor drie jaar tekenen bij Heerenveen. Hahn is nog eigendom van Feyenoord waar hij niet aan spelen toekwam. Het afgelopen seizoen stond hij als huurling onder de lat bij Excelsior. Ook was hij al eens uitgeleend aan PEC Zwolle. De in Rotterdam geboren voormalige jeugdinternationaal maakte ook deel uit van de jeugdopleiding van Sparta en Ajax.



Hahn had afgelopen seizoen een groot aandeel in het fraaie Excelsiorseizoen waarin de club knap twaalfde eindigde. Bij Feyenoord had Hahn weinig perspectief op een basisplaats nadat eerste doelman Brad Jones zijn contract onlangs verlengde. Ook Kenneth Vermeer staat er nog onder contract. Bij Heerenveen wordt Hahn sowieso eerste doelman. Bij de Friese club maakte Erwin Mulder vooral in de tweede seizoenshelft een zwakke indruk.