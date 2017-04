Van Breukelen bereid plaats te maken voor Van Gaal

Poll: wie wordt kampioen van de eredivisie?

18:37 Na het puntverlies van Feyenoord tegen PEC Zwolle (2-2) nadert Ajax, dat gisteren veel te sterk was voor NEC (1-5), de Rotterdammers tot op één punt op de ranglijst. Ook outsider PSV boekte een grote zege (5-0 tegen Willem II) en is nog niet definitief uitgeschakeld in de titelstrijd. Dus rijst ons de grote vraag: wie staat er na 34 speelrondes met de schaal in handen?