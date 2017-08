Van Bronckhorst: Het ging moeizaam, maar we hebben verdiend gewonnen

René Hake erkende dat Feyenoord verdiend had gewonnen van 'zijn' FC Twente, maar de trainer van de Tukkers baalde wel van de misser in de slotfase. Invaller Isaac Buckley-Ricketts kreeg vlak voor tijd een open kans om de gelijkmaker binnen te schieten. De huurling van Manchester City raakte de bal echter helemaal verkeerd en verzuimde de 2-2 te laten aantekenen.



,,Die bal had minimaal op doel gemoeten en eigenlijk ook erin. Doodzonde, want het had ons een punt kunnen opleveren'', zei Hake. Scoren gaat het vernieuwde FC Twente vooralsnog lastig af. In de laatste vijf oefenwedstrijden wist de ploeg van Hake geen enkel doelpunt te maken. ,,Daarom was het prettig dat Fredrik Jensen een paar minuten voor rust op geweldige wijze de gelijkmaker binnen schoot. We hebben ons goed verweerd, dat geeft vertrouwen voor de toekomst. Ik ben trots op hoe de ploeg zich heeft gepresenteerd.''