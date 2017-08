Van den Brom wil spits behouden: 'Weghorst gaat niet weg'

AZ-trainer John van den Brom denkt niet dat hij Wout Weghorst nog kwijtraakt deze transferperiode. De Engelse Championship-club Fulham zou interesse hebben in de 25-jarige spits, al heeft die club zich nog niet gemeld in Alkmaar.

Door Nik Kok

,,Er zullen nog wel een aantal spelers vertrekken hier, maar Weghorst gaat niet weg,” zegt Van den Brom overtuigd. Weghorst begint het seizoen als eerste spits van de Alkmaarders. Hij scoorde vorig seizoen dertien keer in 29 competitiewedstrijden. Een stuk meer dan zijn directe concurrent Fred Friday, die maar vijf keer tot scoren kwam.

Van den Brom verwacht wel dat er nog spelers vertrekken bij AZ. Spelers als Ben Rienstra, Iliass Bel Hassani en Jop van der Linden behoren morgen tegen PSV niet tot de wedstrijdselectie. ,,Het is een les van vorig seizoen dat we die spelers in een vroeg stadium, duidelijkheid hebben gegeven over hun positie." Voor Ben Rienstra is er interesse van Willem II.

AZ naar PSV met nieuwe tactiek

AZ begint het eredivisieseizoen zaterdag tegen PSV in Eindhoven, de stad waar de club meestal weer puntenloos uit vertrekt. ,,We deden het vorig seizoen best goed daar, door maar met 1-0 te verliezen. Toen kozen we voor een behoudende tactiek. Dat zal nu anders worden want we hebben de hele voorbereiding gespeeld met een nieuwe tactiek met de punt naar achteren.”

Van den Brom, die over een vrijwel fitte selectie kan beschikken, heeft PSV in actie gezien tijdens het Europa Leagueduel tegen Osijek en schrok van de Eindhovenaren. ,,Maar ik dacht dat ze het nog wel goed zouden maken. Niet dus. Maar we gaan niet spelen zoals Osijek. Dat kunnen wij niet, met zoveel mensen achter de bal spelen.”

AZ speelde deze voorbereiding bewust tegen betere tegenstanders en verloor alleen van Olympiakos Piraeus. ,,En in de gewonnen wedstrijd tegen Udinese lukte het ons ook om druk naar voren te zetten. Dat kunnen we dus goed.”