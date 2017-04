Van Galen: Feyenoord moet zich niet uit de tent laten lokken

Hoi Barry, gefeliciteerd nog. Alles goed?

,,Dankje! Ja hoor, zeker wel. Ik ben nu lekker op vakantie in Panama. Ik duik zo het Panamakanaal in, dus je moet snel zijn. Wat wil je van me weten?"



Oké, snel ter zake dan. Wat doe je tegenwoordig?

,,Ik ben sinds 2006, het jaar dat ik gestopt ben als profvoetballer, scout voor AZ. Ik moet vooral Scandinavië en de Benelux voor mijn rekening nemen om interessante spelers in kaart te brengen voor de club. Erg leuk werk. Je komt op veel plekken en komt vaak oude bekenden tegen."



Goed, de Eredivisie gaat de cruciale fase in. Wat verwacht je van de duels van vanavond?

,,Wat hebben we vanavond ook alweer? Ajax - AZ en Feyenoord - Go Ahead Eagles, toch? Ik vind wedstrijden tussen Ajax en AZ altijd duels op zich. Ajax uit of thuis is voor AZ wel een wereld van verschil altijd, dat was in mijn tijd als speler ook altijd zo. Ajax moet natuurlijk winnen, dus ik denk dat het erg lastig zal worden voor AZ. Ik vind het vervelend om te zeggen, maar ik denk dat Ajax wint. Feyenoord krijgt met Go Ahead een taaie ploeg op bezoek in De Kuip, maar die moeten natuurlijk ook winnen. Als ze geduldig blijven spelen en geen gekke dingen doen, dan komt het wel goed. Ze moeten zich niet uit de tent laten lokken. Wel leuk dat ik dat zeg trouwens hè."



Wie wordt kampioen?

,,Feyenoord. Ja, dat moet wel. Als ze het nu niet worden, dan worden ze het nooit meer. Maar de druk ligt wel bij hun natuurlijk. Het is altijd lastiger om als koploper te spelen in die laatste fase van het seizoen, je voelt constant de druk van de concurrentie. Er is ook bijna niemand in de selectie met kampioenservaring, alleen Dirk Kuyt en Eljero Elia zijn een keertje kampioen geworden. Toch denk ik dat ze het gaan halen, ook omdat ik verwacht dat Ajax punten verspeelt bij PSV."



Wie degradeert er?

,,Poeh, dat vind ik een lastige. De verschillen zijn klein hè. De onderste zes op vijf punten van elkaar? Ja, zeg het maar dan.. Het zal wel op de laatste speeldag aankomen. Ik hoop in ieder geval dat mijn oude cluppie Roda JC erin blijft. Het is dit seizoen natuurlijk een rommeltje daar, maar het blijft een mooie club. Net als Go Ahead Eagles en Sparta trouwens, die mogen er ook wel in blijven van mij. Doe dan maar Excelsior, daar heb ik het minste mee. Het is wel een mooi seizoen zo hè. Spannend onderin en bovenin, leuk hoor. Mooie reclame voor de Eredivisie. En dan straks ook nog die bekerfinale tussen AZ en Vitesse. Dan ben ik weer terug in Nederland."