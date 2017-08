Van Polen begrijpt opheft over 'zandveld' niet

Het nieuwe kunstgrasveld van PEC Zwolle zorgde op de eerste speeldag voor veel verontwaardigde reacties op sociale media. Vooral de bruine plekken die door de dosis kurk hier en daar zichtbaar waren, werden verafschuwd.



Doelman Diederik Boer had het na de wedstrijd over de baan van de bal op het veelbesproken veld. ,,Het is een nieuwe mat, daardoor drijft de bal. Omdat de sprieten nog hoog staan, rolt de bal niet helemaal recht naar je toe. Dat is even wennen, maar ik verwacht dat die sprieten na verloop van tijd gaan 'liggen'. Dan zal dat minder het geval zijn."



Roda JC-speler Christian Kum maakte in de eerste helft een lelijke val op het nieuwe kunstgrasveld van PEC. De verdediger probeerde het daarna nog wel maar moest zich halverwege noodgedwongen laten vervangen vanwege een blessure.