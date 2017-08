Veltman: Duidelijk dat er spelers bij moeten

Ajax-aanvoerder Joël Veltman was duidelijk na de pijnlijke nederlaag (2-1) tegen Heracles. ,,De gifbeker is heel groot en moet helemaal leeg,’’ zegt hij over de dramatische competitiestart en de eerdere uitschakeling in de voorronde van de Champions League tegen OGC Nice. ,,Hier zijn geen excuses voor. De tweede helft deden we maar wat."