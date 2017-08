Vernieuwd Excelsior rekent opnieuw op snelheid

Als nummer 12 van het voorgaande seizoen begint Excelsior zondag, uit bij Willem II, aan het nieuwe eredivisieseizoen. Een status waar men in Kralingen nog aan moet wennen, vooral omdat de selectie kwalitatief en kwantitatief nog niet op orde is. Liever kruipt de club daardoor terug in de underdogrol.

Door Tim Niemantsverdriet

,,Er wordt anders naar Excelsior gekeken, maar we staan er eigenlijk hetzelfde voor als aan het begin van afgelopen seizoen”, vindt trainer Mitchell van der Gaag. ,,Toen was de spelersgroep bij de start van de competitie ook nog niet op orde. We missen de balans in het elftal.”

Met Nigel Hasselbaink, Fredy, Warner Hahn, Jordy de Wijs en Khalid Karami zag Excelsior enkele belangrijke basisspelers vertrekken, al heeft het de hoop op een terugkeer van die laatste twee nog altijd niet opgegeven. Voortborduren op de ijzersterke slotfase van het voorgaande seizoen zit er daardoor niet in. Van der Gaag: ,,Dat kunnen we niet en dat moeten we ook niet willen. Maar we hebben een filosofie en visie, daar moeten de spelers die we halen wel inpassen. Voorin hadden we succes met snelle, beweeglijke spelers, die op meerdere posities uit de voeten kunnen. Daar ligt ook nu de nadruk op."

Het probleem, voorlopig althans: van alle aanvallers is alleen Stanley Elbers topfit. Met name voor de Belgische aanwinst Jinty Caenepeel heeft een basisplaats risico’s. ,,Hij is twee weken bij ons, heeft voor het derde seizoen op een rij geen normale voorbereiding gedraaid. Dat ga je voelen. Elke dag heeft hij wel een pijntje hier of daar. Maar Jinty is sterk, hij kan veel hebben."