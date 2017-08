Vitesse walst met galavoorstelling over NAC heen

Door Lex Lammers



Vitesse walste in GelreDome ondubbelzinnig over NAC heen. De Arnhemmers hadden maar twee minuten nodig voor de openingstreffer. Arnold Kruiswijk bereikte van achteruit Tim Matavz. Die zette Alexander Büttner op de flanken vrij, waarna diens voorzet op waarde werd geschat door Thomas Bruns. De middenvelder, deze zomer transfervrij overgenomen van Heracles Almelo tikte fraai binnen: 1-0.



Na twintig minuten scoorde Vitesse ook nog eens voor de tweede keer. Ditmaal was de aanval over de rechterflank. Milot Rashica zette voor, Matavz diende als bliksemafleider en Bryan Linssen voltrok het vonnis. De linkerspits, in de zomer overgenomen van FC Groningen schoot van dichtbij hard raak: 2-0.



Na een half uur kreeg Matavz dan zijn beloning. De Sloveense spits, in de zomer overgenomen van FC Augsburg, anticipeerde geweldig op een voorzet van Rashica. Met een puntgave kopbal tekende hij voor de 3-0.



NAC was rijp voor de slacht, maar overleefde tot de rust enkele hachelijke situaties. In de tweede helft was dat aanvankelijk ook het geval, maar vanuit het niets maakte Thierry Ambrose na 69 minuten met een fraaie kopbal de 3-1.



Vitesse richtte zich daarna weer op en maakte de dienste uit. Dat leverde al snel de 4-1 op. Rashica bekroonde zijn avond na 77 minuten met een schuiver voorbij doelman Andries Noppert. Met de 4-1 zege kroonde Vitesse zich in elk geval op zaterdag tot koploper van de eredivisie.