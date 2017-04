Voormalig Ajacied Acolatse naar Club Brugge

Lang geblesseerde Schaars wil kunstgras zoveel mogelijk mijden

4 april Heerenveen-aanvoerder Stijn Schaars maakte vanavond sinds lange tijd zijn rentree in de gewonnen wedstrijd tegen Sparta (3-0). Daar was hij erg blij mee, maar hij gaat in de toekomst wel goed kijken op welke ondergrond Heerenveen zijn wedstrijden speelt.