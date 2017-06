Voorzitter Excelsior kiest voor bedrijf en gezin

Sneijder wil nog niet terugblikken: 'Dat komt wel als ik ben gestopt'

14:58 Als recordinternational van het Nederlands elftal verschijnt Wesley Sneijder vrijdag in de Rotterdamse Kuip aan de aftrap voor de WK-kwalificatiewedstrijd van het Nederlands elftal tegen Luxemburg. ,,Natuurlijk zou ik liegen als me dat niets doet'', erkent hij. ,,Maar dat komt later wel. Mij gaat het er nu om dat we naar het WK in Rusland gaan.''