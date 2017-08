Vreven: Wake-up call van Vitesse

Vitesse heeft NAC bij de seizoensopening een stevige tik gegeven. Trainer Stijn Vreven van de Brabantse club sprak zaterdagavond van ‘een wake-up call’. Zijn collega Henk Fraser, daarentegen, was zeer te spreken over de goede start van Vitesse.

,,Dit is een verdiende overwinning voor Vitesse”, verklaarde Vreven na de 4-1 in GelreDome. ,,Nu beseft iedereen dat we in de eredivisie spelen. We zijn afgetroefd. We weten nu welke intensiteit, volwassenheid en kwaliteit nodig zijn.”

,,We hebben hier in negentig minuten meer geleerd dan in het afgelopen halve seizoen dat ik trainer ben bij NAC”, stelde Vreven. ,,Maar ik maak dit liever vandaag tegen een sterk elftal mee, dan tegen een club waar wij punten van moeten pakken. De zakelijkheid moet beter, de intensiteit en kwaliteit moeten beter en het tempo moet omhoog. Volgende week wacht PSV. Dit is een heel leerzame avond.”

Uitstekende eerste helft

Henk Fraser stond met Vitesse aan de winnende kant. De ruime overwinning tegen NAC is een goed begin van het seizoen. ,,Dat stemt ons zeer tevreden”, aldus de coach.

Fraser zag een sterk optreden tegen NAC, maar noteerde ook verbeterpunten. De eerste helft was meer dan uitstekend”, oordeelde Fraser. ,,In balbezit deden we het heel goed.”

,,Na rust waren we slordiger en stond NAC wat beter. De afspraken werden niet overal meer nagekomen. Die 3-1 is dan een tegenvaller. Het is goed dat we daarna nog de 4-1 maken. Al met al is dit een goede wedstrijd. We hadden nog meer kunnen scoren. Maar we zijn tevreden met de eerste overwinning. NAC was voor ons toch onbekende tegenstander.”