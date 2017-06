Wat was de mooiste wedstrijd van het seizoen 2016/2017?

Alleen op het tweede niveau van Italië en Spanje wordt nog gevoetbald, maar verder zit het seizoen 2016/2017 er overal in Europa op. Het was wederom een gedenkwaardig seizoen, met veel spraakmakende en historische wedstrijden. Wij maakten een selectie van de mooiste wedstrijden van het afgelopen seizoen. Wat was voor u de allermooiste?

Enquete poll Wat was de mooiste wedstrijd van het afgelopen seizoen? Feyenoord - Manchester United (1-0)

Borussia Dortmund - Legia Warschau (8-4)

Everton - Manchester City (4-0)

FC Barcelona - PSG (6-1)

Schalke 04 - Ajax (3-2)

Real Madrid - FC Barcelona (2-3)

Ajax - Olympique Lyon (4-1)

Feyenoord - Heracles Almelo (3-1)

FC Utrecht - AZ (3-0, 4-3 na strafschoppen)

Feyenoord - Manchester United (1-0) - 15 september 2016

Dat Feyenoord wel eens een mooi seizoen kon hebben, werd duidelijk op donderdag 15 september 2016. Op die avond begon Feyenoord de Europese campagne met een 1-0 overwinning op Manchester United. Tonny Vilhena maakte na 79 minuten de enige treffer van de wedstrijd, nadat Memphis Depay en Zlatan Ibrahimovic door Jose Mourinho het veld in waren gebracht om United van aanvallende impulsen te voorzien. Feyenoord eindigde echter als derde in groep A en kon zich de tweede seizoenshelft volledig focussen op de competitie.

Volledig scherm Feyenoord-verdediger Terence Kongolo blokt een schot van Marcus Rashford van Manchester United. © Pro shots

Borussia Dortmund - Legia Warschau (8-4) - 22 november 2016

Liefhebbers van records en doelpuntenfestijnen hadden een mooie avond op dinsdag 22 november. De 8-4 bij Borussia Dortmund - Legia Warschau was namelijk een nieuw record in de Champions League. De 8-3 bij AS Monaco - Deportivo La Coruña uit 2003 ging daarmee uit de boeken. Marco Reus was topscorer van de avond met drie treffers. Opvallend: de heenwedstrijd in Polen twee maanden eerder eindigde ook al in een 0-6 overwinning voor Dortmund.

Volledig scherm Het scorebord na afloop van Borussia Dortmund - Legia Warschau. © Bongarts/Getty Images

Everton - Manchester City (4-0) - 15 januari 2017

Ronald Koeman was het afgelopen seizoen bij Everton de enige Nederlandse trainer in een grote Europese competitie, al kwam Andries Jonker (VfL Wolfsburg) daar vanaf februari nog bij. Op zondag 15 januari bewees Koeman zijn reputatie als reuzendoder weer eens, door met zijn ploeg Everton met liefst 4-0 te winnen van Manchester City. Koeman bezorgde zijn voormalig ploeggenoot en goede vriend Pep Guardiola daarmee een zeer vervelende middag op een kolkend Goodison Park. Middenvelder Tom Davies (18) en debutant Ademola Lookman (19) scoorden die middag voor Everton. The Toffees eindigden mede door deze knappe overwinning als zevende en plaatsten zich daarmee voor de Europa League.

Volledig scherm Ronald Koeman en Pep Guardiola voor aanvang van Everton - Manchester City. © REUTERS

FC Barcelona - Paris Saint-Germain (6-1) - 8 maart 2017

Over één ding kunnen we kort zijn: de wedstrijd waar het afgelopen seizoen het meest over gezegd en geschreven is zonder twijfel FC Barcelona - Paris Saint-Germain op woensdag 8 maart. Wie kende bijvoorbeeld het woord 'Remontada' al voordat FC Barcelona in een kolkend Camp Nou met 6-1 won en daarmee de 4-0 nederlaag in Parijs van drie weken eerder weg poetste? Sergi Roberto maakte in de 95ste minuut de beslissende 6-1, waarmee Barcelona doorging naar de kwartfinale van de Champions League. Daarin bleek Juventus te sterk voor de ploeg van Luis Enrique, die zijn afscheid aankondigde na de 4-0 in Parijs. In de dagen en weken na de 'Remontada' ging het echter ook veel over de Duitse scheidsrechter Deniz Aytekin, die Barcelona met twee dubieuze strafschoppen een flinke duw in de rug had gegeven.

Volledig scherm Sergi Roberto juicht na zijn beslissende 6-1 tegen Paris Saint-Germain. © Getty Images

Schalke 04 - Ajax (3-2) - 20 april 2017

De naam Nick Viergever zal voor altijd verbonden blijven aan zijn klutsgoal tegen Schalke 04. Met een uitstekende blocktackle zorgde hij in de verlenging voor de 3-1, waarmee Ajax niet meer uit de Europa League lag, maar plots in de halve finale stond. Even later maakte Amin Younes er ook nog 3-2 van in Gelsenkirchen en kon het feest in het uitvak en in het centrum van Amsterdam echt losbarsten, terwijl de meeste Ajacieden de hoop bij de 3-0 al hadden opgegeven.

Volledig scherm Nick Viergever maakt met een blocktackle de beslissende 3-1 voor Ajax tegen Schalke 04. © ANP Pro Shots

Real Madrid - FC Barcelona (2-3) - 23 april 2017

De Spaanse landstitel ging dit seizoen voor het eerst in vijf jaar weer naar Real Madrid, maar op 23 april kwam de spanning weer volledig terug in de Spaanse titelrace. Een mooie 233ste editie van El Clásico leek in een 2-2 gelijkspel te gaan eindigen na de gelijkmaker van James Rodriguez na 85 minuten, maar ene Lionel Messi dacht daar anders over. De Argentijn was in blessuretijd het eindstation van een perfecte counter van FC Barcelona, waarmee hij het publiek in Santiago Bernabéu volledig stil kreeg.

Volledig scherm Lionel Messi juicht na zijn winnende treffer tegen Real Madrid. © AFP

Ajax - Olympique Lyon (4-1) - 3 mei 2017

Na een moeizame start speelde Ajax in de tweede seizoenshelft uitstekend onder trainer Peter Bosz, waarbij goed en vermakelijk voetbal werd gekoppeld aan resultaten. De ultieme demonstratie van het voetbal dat Bosz met Ajax voor ogen had was op donderdag 3 mei, toen Olympique Lyon alle hoeken van het veld in een kolkende Johan Cruijff Arena te zien kreeg. De 4-1 einduitslag deed eigenlijk geen recht aan de meeslepende wedstrijd, want 12-4 was ook geen gekke uitslag geweest. Ajax kwam een week later in Lyon opnieuw in de problemen in de return, maar de 3-1 nederlaag was genoeg voor een eerste Europese finale voor de Amsterdammers in 21 jaar.

Volledig scherm Amin Younes, Bertrand Traoré en Hakim Ziyech vieren de 4-1 tegen Olympique Lyon. © Pro shots

Feyenoord - Heracles Almelo (3-1) - 14 mei 2017

De spanning was overal in Rotterdam en omstreken voelbaar. Na de 3-0 nederlaag bij Excelsior kon Feyenoord zich niet nog een misstap veroorloven, want dan stond de ploeg van Giovanni van Bronckhorst na een heel seizoenen bovenaan te hebben gestaan alsnog met lege handen. Zover kwam het niet. Al na 37 seconden maakte Dirk Kuyt aan alle twijfel aan einde, door Feyenoord op 1-0 voorsprong te schieten tegen Heracles Almelo. De 36-jarige Katwijker maakte een hattrick en hielp Feyenoord daarmee aan de eerste landstitel sinds 1999, waarna een groot volksfeest losbarstte in Rotterdam. Drie dagen later kondigde Kuyt zijn afscheid aan.

Volledig scherm Dirk Kuyt schiet na 37 seconden de 1-0 binnen in de kampioenswedstrijd tegen Heracles Almelo. © Pro shots

FC Utrecht - AZ (3-0, 4-3 na strafschoppen) - 28 mei 2017

De play-offs om Europees voetbal zijn nog altijd niet populair bij supporters, maar toch leveren ze vrijwel elk jaar spektakel op. Dit jaar was nummer vier FC Utrecht de gedoodverfde favoriet om in de play-offs ook het ticket voor de tweede voorronde van de Europa League. In de finale werd in Alkmaar echter met 3-0 verloren bij AZ, waarna er een wonder nodig was in de Galgenwaard om toch nog Europa in te gaan. Dat wonder kwam er. FC Utrecht kwam met 3-0 voor en in blessuretijd kreeg spits Sebastien Haller vanaf elf meter om in stijl te vertrekken, maar Tim Krul stopte zijn strafschop. Een halfuur later was FC Utrecht in de strafschoppenserie echter alsnog met 4-3 te sterk voor AZ, dat na de verloren bekerfinale met lege handen stond.

Volledig scherm Sebastien Haller juicht met supporters van FC Utrecht na het behalen van Europees voetbal. © Beeldboot/Gertjan Kooij

Juventus - Real Madrid (1-4) - 3 juni 2017

Vroeger gebeurde het regelmatig; clubs die meerdere keren op rij de Europa Cup I wonnen. Real Madrid won zelfs de eerste vijf edities, van 1956 tot 1960. Sinds de start van de Champions League in 1992 was het echter nog nooit een club gelukt om het grootste bekertoernooi van Europa twee keer op rij te winnen. Tot afgelopen zaterdag dan, toen Real Madrid in Cardiff met 1-4 te sterk was voor Juventus. Cristiano Ronaldo werd de grote man van de finale met twee goals. Real Madrid won drie van de laatste vier edities van de Champions League, waarmee de tijden van Di Stéfano, Puskás en Gento weer een klein beetje herleven in Europa.