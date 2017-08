Yassin Ayoub ondergaat vandaag laatste test

Geurts (31) stopt voorlopig bij Oranje Leeuwinnen

14 augustus Loes Geurts stopt voorlopig met voetballen. De reserve-keepster van Oranje laat dat vandaag via Instagram weten. Geurts geeft aan dat ze in elk geval voor een tijdje afstand neemt, en daarna bekijkt of ze eventueel nog terugkeert.