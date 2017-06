Agressief gedrag en slechte weg gevaar voor wielrenners

De staat van wegen en fietspaden is een ander punt van aandacht. Een groot aantal organisaties, waaronder de Fietsersbond en de ANWB vraagt hier aandacht voor in een gezamenlijk advies aan het nieuwe kabinet. Volgens de partijen zijn ‘gebreken in de infrastructuur’ doorslaggevend bij de helft van alle ongevallen met fietsers. Zij vallen over paaltjes of gaan onderuit door te grote hoogteverschillen tussen wegdek en berm. De NTFU inventariseert momenteel hoe het is gesteld met het fietswegennet, bevestigt een woordvoerder.



De wielerclubs houden het op vroeg vertrekken. Brussen: ,,Tegen de tijd dat het druk wordt, zijn wij alweer thuis. Dan is het voor ons ook niet meer leuk op het fietspad, omdat we dan veel moeten remmen en inhalen. Want ja, wij fietsen nu eenmaal harder dan een gemiddeld gezinnetje.’’