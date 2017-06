Auto ramt boom, bestuurder gewond

Ambulance en politie waren snel ter plaatse en ook de brandweer werd opgeroepen omdat de bestuurder klem leek te zitten in zijn voertuig. Bij aankomst van de brandweer bleek de man aanspreekbaar maar had hij geen idee wat er gebeurd was. Hij kwam verward over maar is op eigen kracht uit zijn zwaar beschadigde auto gekomen. De man is ter controle per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De Oude Barneveldseweg is enige tijd afgesloten geweest in beide richtingen.