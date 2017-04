Stadsgolf midden in centrum Nijkerk, 'auto's zijn veilig'

Stadsgolf is precies wat de naam doet vermoeden: golfen in de stad. Het kan op 17 juni in het centrum van Nijkerk. Bertil van de Ridder van Rotary Nijkerk is de organisator.

Oei, dat klinkt gevaarlijk, stadsgolf...

,,Maar dat is het niet. We gebruiken speciale golfballen. De balletjes zijn gemaakt van samengeperst schuim. Het is onmogelijk om er schade mee aan te richten. Ruiten, mensen en auto's zijn veilig.''

Hoe werkt het?

,,We hebben achttien holes, verspreid door de stad. Een baan is gemiddeld 40 tot 50 meter. Wie zich aan een potje stadsgolf waagt, mikt het balletje niet in holes, maar richt het op banken, fonteinen en bomen.''

Golfervaring nodig?

,,Nee, het is voor jong en oud. Golfen is een leuke sport, maar als je naar de golfbaan gaat, heb je allerlei officiële papieren nodig. Op deze manier maken we de sport toegankelijk en laagdrempelig voor iedereen. Het gaat erom Nijkerk te ontdekken via het spel. Stadsgolf brengt een combinatie van ontspanning, sport en toerisme. De locaties zijn de holes van het parcours.''

Al locaties op het oog?

,,Meerdere zelfs. Ik verwacht een hole op 't Plein in het centrum van Nijkerk. Ook het plantsoen bij de Professor Eijkmanstraat is een mooie plek. Een hole in een winkel behoort ook tot de mogelijkheden.''

En dat het liefst in een geruite golfbroek?

,,Je mag in je gewone kleren rondlopen. Je gaat wandelend van hole naar hole met een golfclub in je hand. We verwachten dat deelnemers zo'n drie tot vier uur bezig zijn.''

Voor wie is de opbrengst van Stadsgolf Nijkerk?