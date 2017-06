videoOf het nou tussen de zware tanks was, over het water of vanaf het dak van een verzorgingshuis: de eerste Stadsgolf van de Rotary was een succes met negentig deelnemers. De opbrengst is voor Kinderzwerfboek Nijkerk.

Stadsgolf heeft volgens de organisator van het evenement niets met het reguliere golf te maken. Al vinden Jurjen en Xan Engelsman het nog steeds een leuke uitdaging. Voor de 10-jarige Xan is golfen bekend terrein. Regelmatig slaat hij met zijn vader Jurjen, die hoog in de ranglijsten staat voor golfers met een fysieke beperking. ,,Ik zit nu al een paar jaar op golfen. Het is een leuke sport", zegt de jongste deelnemer van vandaag. Zojuist is hij met Team Roodbeen van hole 1 naar hole 2 gebracht met een bootje over het water van de Arkervaart.

Marshall van deze hole is Arthur van Meekeren. ,,We hebben het bootje voor de Stadsgolf mogen lenen. Deelnemers moeten bij de eerste hole over het water heen zien te slaan. Het is vanaf dat punt een beste wandeling naar de overkant, vandaar dat we het bootje inzetten. Bovendien is het ook een ludieke manier om over te steken.”

In totaal heeft de route een lengte van 7,4 kilometer, die de deelnemers lopend moeten afleggen. Bij iedere plek is wel een verrassing in de vorm van een ludieke hole. Bertil van de Ridder, organisator van het evenement: ,,Ik kan gewoon niet kiezen welke hole ik het meest bijzonder vind. Zo is er een hole bij zorgcentrum De Pol waar deelnemers op het dak moeten staan."

Een van de meest creatieve holes is bedacht door Frans Poorter. Middenin winkelstraat het Verlaat is een groene golfmat neergelegd waar een matras op is uitgestald. In het midden is een uitsparing gemaakt waar de golfballen in gemept mogen worden. En dat blijkt niet al te makkelijk te zijn. Als een van de weinigen is het Xan gelukt. Annemarie Poorter is holesponsor: ,,We hebben een moeilijke hole, maar toch zijn er deelnemers die het voor elkaar krijgen. De marshall is erg streng, de deelnemers, die voornamelijk uit mannen bestaan krijgen het niet voor elkaar om te smokkelen.”

