Bierdief slaat opnieuw toe in Nijkerk

Buren

Het was vorig jaar oktober al vroeg donker. Na een lange dag gingen Roxsana en Luuk Popken naar bed. De volgende dag was er een heel krat bier uit hun serre verdwenen. Luuk: ,,De dader moet via de tuin van de buren binnen gekomen zijn. Onze poort is namelijk afgesloten. Roxsana kwam naar me toe lopen en vragen waar ons vierde krat bier gebleven was." Een buurman hoorde over de diefstal en vertelde gelijk dat hij die vorige avond al het gerinkel van bierflesjes had gehoord. Deze week was het weer raak. Roxsana: ,,De buren hebben geen buitenlamp. We lagen net vijf minuten toen onze twee honden aansloegen. We wisten meteen dat er iemand in de tuin was." Beide vlogen ze uit bed. Roxsana: ,,Door de gordijnen heen zagen we hem door de tuin lopen. Toen ik nog boven stond vloog de dader al over de schutting.''