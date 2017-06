Bierfraudeurs uit Nijkerk en Putten lopen tegen de lamp

Naast de digitale en papieren administratie zijn bierdoppen in beslag genomen. Er is niemand aangehouden. Ook in Rotterdam, Heusden en Linne werden huizen doorzocht. De verdachten wordt merkenfraude en valsheid in geschrifte ten laste gelegd. Er was geen gevaar voor de volksgezondheid, aldus de FIOD die het onderzoek startte na een aangifte.



In het belang van het onderzoek wil de FIOD niet zeggen hoe groot de fraude is. ,,We weten het ook nog niet precies, we moeten eerst de administratie bestuderen."