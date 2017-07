Brandweer bevrijdt vogel met hoogwerker

Bierfraudeurs uit Nijkerk en Putten lopen tegen de lamp

28 juni Twee personen uit Nijkerk en een uit Putten worden verdacht van fraude met bier. Ze zouden fusten met logo's van Heineken en Amstel gevuld met goedkoop merkloos buitenlands bier hebben verkocht vanuit een bedrijfspand in Nijkerk. De FIOD deed vandaag huiszoekingen in vijf steden in het land, waaronder in Nijkerk en Putten.