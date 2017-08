Brug bij Nijkerk weer open na storing

Bijna geen grutto wordt meer volwassen in de polder

9 augustus Beschermers van de weidevogel luiden de noodklok. Het aantal gesneuvelde eieren van de grutto is groot. Van de 43 paar broedende grutto's in de polder Arkemheen in Nijkerk hebben maar 13 paartjes dit voorjaar kans gezien hun kuikens groot te brengen. In de naastliggende Putterpolder is ongeveer de helft van alle grutto- en kievitnesten dit voorjaar leeggeroofd.