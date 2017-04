Daklozen slapen in rioolbuizen, Nijkerk grijpt niet in

Volledig scherm Daklozen sliepen in rioolbuizen met zeilen en pallets © Marco Willemse

De daklozen bivakkeren op een strook grond onderaan het A28-viaduct over de Arkervaart. De toegang tot het gisteren verlaten terrein is voor de vorm afgezet met twee losstaande bouwhekken. In tenminste vier rioolbuizen lijken afgaande op de nog aanwezige slaapzakken en tassen korter of langer geleden mensen te hebben geslapen.

Pallets, bouwzeil en leunstoel

Bij de geïmproviseerde onderkomens, waarvan er twee zijn uitgebouwd met pallets en bouwzeil, staan pannen en servies opgestapeld. In het grootste ‘huis’ bevindt zich zelfs een leunstoel en staat een tafeltje met achtergelaten levensmiddelen. Enkele pauzerende werknemers op bedrijvenpark Nijkerkerkpoort zeggen desgevraagd de plek te kennen, maar nooit acht te slaan op wie zich er ophouden. ,,Iedereen weet dat daar zwervers wonen, maar niemand heeft er last van.’’

Volledig scherm Een leunstoel en slaapzakken maken duidelijk dat het recent is bewoond © Marco Willemse

Kampje is bekend

Volgens gemeentewoordvoerder Alexandra Corver is het daklozenkampje bekend bij de toezichthouders van de gemeente en bij het sociale wijkteam (‘gebiedsteam’ in Nijkerk) dat de plek tot zijn werkgebied rekent. ,,We weten dat er voordat de winter inviel één man woonde . De boa’s (bevoegd opsporings ambtenaar, red. ) en hulpverleners hadden contact met hem. Hij is op hun advies vertrokken naar een kennis met een woning toen het echt te koud werd. Voor zover wij weten is hij niet meer teruggekeerd.’’

Dat het kampement zichtbaar meerdere slaap- en leefplekken telt, verbaast Corver. ,,Daar heb ik geen informatie over gekregen. Ik ken de plek zelf ook niet. Het zou, nogmaals, gaan om één dakloze, die er nu niet meer woont, althans niet is terug gekomen.’’

Waterbedeffect

Er is vooralsnog niet overwogen het zwerversonderkomen af te breken en de betonnen rioolbuizen weg te halen, zegt de woordvoerder. De gemeente toont zich volgens haar daarmee vooral pragmatisch. Omdat er ook in Nijkerk mensen zijn zonder dak boven het hoofd, heeft ontmantelen niet zo veel zin, vindt het gemeentebestuur. ,,Je kunt het doen, maar de problemen los je er niet mee op. We steken onze energie liever in het helpen van de daklozen en het zoeken naar een blijvende oplossing voor ze.’

Loods

Het daklozenkampje bij de Arkervaart heeft niks van doen met het ontheemde gezin dat dinsdagavond werd aangetroffen in een bedrijfsloods in Nijkerk.

De man, vrouw en volwassen zoon of dochter werden ontdekt bij een routinecontrole van de milieupolitie . De loods was volgens de opgeroepen wijkagent Robbert Bronsink provisorisch ingericht als woon- en slaapruimte. De familie zou er vanwege financiële problemen al geruime tijd verblijven. Bronsink riep nog dezelfde avond de hulp in van het maatschappelijk werk.