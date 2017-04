Explosief ‘Nijkerkerveen’ komt mogelijk uit Tweede Wereldoorlog

Ambulances, brandweerwagens en een traumahelikopter rukten dinsdagmiddag even na drie uur uit naar een woning aan de Laakweg in Nijkerkerveen vanwege een explosie in een schuur. Daarbij raakte een man uit het dorp ernstig gewond aan met name zijn hand. Of de gewonde ook de bewoner is van de woning wil de politie niet bevestigen.

Het is nog niet bekend hoe de explosie is veroorzaakt. “De man ligt momenteel nog in het ziekenhuis met zwaar letsel. We weten daarom op dit moment nog niet veel meer, omdat we hem nog niet meteen kunnen verhoren. Maar dat gaan we nog wel doen, omdat we graag willen weten wat er zich heeft afgespeeld in de schuur”, vertelt woordvoerder Klok.