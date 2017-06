Glasvezelbedrijf: arrogant Nijkerk treitert ons

Een nog vers conflict tussen een glasvezelbedrijf en de gemeente Nijkerk over de ‘illegale’ plaatsing van twee bouwborden bij de aanleg van glasvezel op twee bedrijventerreinen in Nijkerk laait weer op nu een soortgelijke rechtszaak volgt over zo’n bord in Hoevelaken. ‘Treiterij’ noemt de firma de kwestie.

Het bedrijf Bright Acces uit Enschede, dat glasvezel heeft aangelegd in Nijkerk, heeft er geen vertrouwen in dat het voor Hoevelaken goed komt. Het vorige conflict zit nog vers in het geheugen. ,,Wij zijn nog nooit zo onbeschoft en arrogant tegemoetgetreden’’, zegt Raymond Hofs van Bright Access. ,,We zijn behandeld als een stelletje criminelen die er alleen maar op uit zijn om de regels te overtreden.’’

Nog nooit problemen

Over de ambtenaren van de gemeente zelf heeft Hofs geen klagen, maar wel over die van de Omgevingsdienst die namens de gemeente Nijkerk vergunningen verstrekt voor onder meer de gewraakte bouwborden. ,,We hebben op 37 bedrijventerreinen glasvezel aangelegd, waarvan zes in Nijkerk. Nooit enige problemen gehad. Tot onze verbijstering is de ervaring met De Vallei een totaal andere’’, zegt Hofs.

Verplaatsing

Bright Access noemt het ronduit ‘treiterij’ dat er twee bouwborden, die bij de start van het graafwerk worden geplaatst om de omgeving te informeren, moesten worden verplaatst. Dat gebeurde na de klacht van één bedrijf, zegt Hofs. ,,Had die de moeite genomen om ons te bellen, dan was het probleem opgelost. We hebben de Omgevingsdienst meteen bericht dat we bereid het bord te verplaatsen, hoewel we aan alle regels voldeden.’’

Geen vergunning nodig

De dienst stuurde Bright Access echter een brief waarin gemeld werd dat de borden illegaal geplaatst waren. ,,Zonder reden. Terwijl volgens het Bouwbesluit Omgevingsrecht voor bouwborden geen vergunning is vereist.’’ Bright Access stapte naar de rechter voor een kort geding. ,,Uiteraard hebben we de Omgevingsdienst verzocht de uitkomst daarvan af te wachten, maar daar hadden ze geen boodschap aan. Een paar dagen later waren de borden verwijderd.’’

De rechter gaf volgens Hof het bedrijf gelijk dat bouwborden geen reclameborden zijn en sommeerde de gemeente c.q. de Omgevingsdienst de borden terug te plaatsen. De gemeente kwam volgens Hofs echter met twee alternatieve plekken die niemand zou zien. ,,Dit kan niet anders worden uitgelegd dan treiterij. We hebben bedankt voor het aanbod want het werk was al bijna afgerond.’’

Opnieuw naar rechter