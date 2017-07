Menselijke resten gevonden in Nunspeet

,,Heel bijzonder om te zien, deze twee graven in goede context. Een van de skeletten had de hand op de borst'', reageert Caroline Tulp van archeologisch onderzoek- en adviesbureau De Steekproef in Zuidhorn. ,,De losse botten hebben we met graafmachines verzameld en zullen in overleg met de kerk, opnieuw worden begraven. De twee complete skeletten nemen we mee naar Zuidhorn voor onderzoek. Als we de analyse klaar hebben, worden de skeletten hoogstwaarschijnlijk ook herbegraven. Al is dat niet aan ons'', laat Tulp weten.